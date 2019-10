नई दिल्ली: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के देर रात दिल्ली पहुंचने पर जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने उनसे मुलाकात की. भाजपा और जजपा गठबंधन पर बात होने की संभावना है. ऐसा होने पर शनिवार को सरकार बनाने का दावा पेश किए जाते समय जजपा विधायक भाजपा का समर्थन करते दिखाई देंगे. जननायक जनता पार्टी (जजपा)-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन को लेकर हालांकि अभी कोई कुछ स्पष्ट बोलने को तैयार नहीं है.

दरअसल, जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने जिस तरह से चुनाव के बाद अपने पत्ते नहीं खोले और फिर बाद में शुक्रवार को प्रेसवार्ता में कहा कि उनके लिए कोई अछूता नहीं है, उससे अटकलें लगने लगीं कि भाजपा से बातचीत होने पर वह उसे समर्थन दे सकते हैं.

#WATCH Delhi: Minister of State (MoS) for Finance and BJP leader Anurag Thakur & Jannayak Janata Party (JJP) Dushyant Chautala arrive at the residence of Union Home Minister and BJP President Amit Shah. #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/VqiRRxgYO8

सूत्र बताते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में जजपा को 10 सीटें जिताकर सबको चौंकाने वाले दुष्यंत चौटाला को लगता है कि आगे चलकर उनके विधायक टूट सकते हैं. ऐसे में वह भाजपा से दोस्ती का संकेत मिलने पर उसके साथ जाने पर विचार कर रहे हैं.

#WATCH Delhi: Minister of State (MoS) for Finance and BJP leader Anurag Thakur & Jannayak Janata Party (JJP) Dushyant Chautala leave from the residence of the former. #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/p10dEtvNLI

