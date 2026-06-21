'मैं बिक गया' लिखकर दिया इस्तीफा, कर्मचारी की बेबाकी पर फिदा हुआ इंटरनेट

कर्मचारी ने अपने इस्तीफे में ऐसी बात लिखी कि इसने लोगों को दिल जीत लिया. इस्तीफे में उसकी सादगी और ईमानदारी चर्चा का विषय बन गई है.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/Meta AI)

कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर रोज सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग करियर ग्रोथ और बेहतर मौकों की तलाश में नौकरी छोड़ते हैं. कंपनी को भेजे अपने इस्तीफे में वो अलग-अलग वजह बताते हैं. मगर एक कर्मचारी ने अपने इस्तीफे में ऐसी बात लिखी कि इसने लोगों को दिल जीत लिया. इस्तीफे में उसकी सादगी और ईमानदारी चर्चा का विषय बन गई है. दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एचआर कंसल्टेंट ऐश्वर्या गुप्ता ने एक हाथ से लिखा इस्तीफा शेयर किया है. यह उनकी ‘रेजिग्नेशन सीरीज’ का हिस्सा बताया गया है. तस्वीर में कर्मचारी फरहान का छोटा सा इस्तीफा नजर आता है, जिसमें उन्होंने बिना किसी घुमावदार भाषा के नौकरी छोड़ने की असली वजह बता दी.

इस्तीफे में बता दी नौकरी छोड़नी की वजह

फरहान ने अपने इस्तीफे में लिखा, डियर सर, सामने वाली कंपनी शनिवार-रविवार की छुट्टी और कुछ पैसे ज्यादा दे रही है तो मैं बिक गया. योर सिंसियरली, फरहान.’ बस इतनी सी बात ने हजारों लोगों का ध्यान खींच लिया. लोग इस बात पर हंस भी रहे हैं और कर्मचारी की साफगोई की तारीफ भी कर रहे हैं. आमतौर पर इस्तीफों में कर्मचारियों की ओर से कंपनी का धन्यवाद, सीखने के अनुभव और भविष्य की शुभकामनाएं लिखी जाती हैं. लेकिन फरहान ने सीधे-सीधे बता दिया कि बेहतर सैलरी और वीकेंड की छुट्टी उसके फैसले की सबसे बड़ी वजह है. यही बात लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई.

इस्तीफे पर क्या बोले नेटिजन्स

पोस्ट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा कि सब इस्तीफे की बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी सुंदर हैंडराइटिंग भी कमाल की है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि भाई ने दिल जीत लिया, ऐसा ईमानदार इस्तीफा पहले कभी नहीं देखा. एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि लिंक्डइन पर लोग करियर ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ज्यादा सैलरी और शनिवार-रविवार की छुट्टी ही सबसे बड़ी प्रेरणा होती है.

लोग कर रहे हैं तारीफ

कई लोगों ने इसे कर्मचारियों की वास्तविक सोच का आईना बताया. उनका कहना था कि अच्छी सैलरी और बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस आज भी नौकरी बदलने की सबसे बड़ी वजह हैं. फरहान का यह छोटा सा इस्तीफा भले ही कुछ लाइनों का हो, लेकिन इसने वर्कप्लेस की एक बड़ी सच्चाई को बेहद मजेदार अंदाज में सामने ला दिया है.

स्पष्ट कर दें कि ये दावा सोशल मीडिया पर वायरल है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.