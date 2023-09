कावेरी जल विवाद पर भावुक हुए पूर्व पीएम देवगौड़ा ; कहा - मैं राजनीति या सत्ता के लिए जीवित नहीं हूं

बेंगलुरू: कावेरी जल बंटवारे (Kaveri Water Row) के मुद्दे पर जद (एस) सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा (H D Dev Gauda) ने कहा है कि मैंने मौजूदा स्थिति पर पीएम से अपील की है. उन्होंने कहा ,’पीएम को लिखे अपने पत्र में मैंने लिखा है कि जल शक्ति विभाग को एक समीक्षा याचिका दायर करनी चाहिए और पानी और स्थिति का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति को कर्नाटक (Karnataka) भेजा जाना चाहिए.’ एचडी देवेगौड़ा कावेरी जल-बंटवारे मुद्दे पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हो गए.

उन्होंने कहा, ‘मैं केंद्र से कर्नाटक में एक टीम भेजने और उन्हें राज्य में वर्तमान जल स्थिति की जांच करने का अनुरोध करता हूं. मैं राजनीति या सत्ता के लिए जीवित नहीं हूं. हम यहां राज्य के लोगों को बचाने के लिए हैं.’

देखें वीडियो :

#WATCH | JD(S) MP and former PM HD Deve Gowda on Cauvery water sharing issue

“I’ve made an appeal to the PM on the prevailing situation. In my letter to the PM, I wrote that the Jal Shakti department should file a review petition and a committee of experts should be sent to… pic.twitter.com/we7z3gmbRx

— ANI (@ANI) September 25, 2023