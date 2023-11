Sugarcane Rate Increase: इस राज्य के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाई कीमत; जानें नया रेट

Sugarcane Price Increase: दिवाली से पहले हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने गन्ना किसानों को खुशखबरी दी है. सरकार ने गन्ना खरीद मूल्य में प्रति क्विंटल 14 रुपये की बढ़ोतरी की है. इससे अब गन्ने की खरीद दर फसल की दर 386 रुपये हो गई है. इसके साथ-साथ सरकार ने अगले साल के लिए भी गन्ने की प्रति क्विंटल खरीद दर तय कर दी है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि अगले साल गन्ने की खरीद दर 400 रुपये प्रति क्विंटल होगी.

Haryana government announces hike in sugarcane procurement price.

The rate of sugarcane has been increased by Rs 14 per quintal, taking the crop’s rate to Rs 386. The rate of sugarcane for next year will be Rs 400 per quintal: Chief Minister ML Khattar. pic.twitter.com/KrZSfWzhPD

— ANI (@ANI) November 6, 2023