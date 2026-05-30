Haryana: फरीदाबाद में इंटरनेट बंद, SMS सेवाएं निलंबित, इन रास्तों पर जाने से भी बचें, जानिए क्यों लिया गया ये सख्त फैसला

Faridabad Internet Suspended: फरीदाबाद जिले के NIT जोन में अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसके लिए एक किलोमीटर के दायरे में आपातकालीन निवारक उपाय के तौर पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं.

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फरीदाबाद जिले के NIT जोन में अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, फाइल फोटो ( क्रेडिट-IANS)

Demolition drive in Faridabad: हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद जिले के एक तय इलाके में शुक्रवार, 30 मई को रात 10 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और बल्क SMS सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश दिया है. ये फैसला फरीदाबाद में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने के लिए लिया गया है. सरकारी आदेश के तहत फरीदाबाद जिले के NIT जोन में अधिसूचित स्थान के एक किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं (जिसमें 2G, 3G, 4G और 5G शामिल हैं) नहीं चलेंगी. इसके अलावा बल्क SMS सेवाएं और डोंगल सेवाएं निलंबित रहेंगी.

फोन कॉल पर रोक नहीं

हरियाणा की अतिरिक्त सचिव गृह वंदना दिसोदिया द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निलंबित सेवाओं में वॉइस कॉल शामिल नहीं हैं. हरियाणा के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को शासन द्वारा ये आदेश भेज दिया गया है. इसमें कहा गया है कि कंपनियां इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें. ये आदेश फरीदाबाद जिले के NIT जोन में 1 किलोमीटर के दायरे में लागू है.

क्यों लिया इंटरनेट बंद करने का फैसला?

तोड़-फोड़ अभियान के दौरान तनाव, सार्वजनिक अशांति, सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान और शांति भंग होने की आशंकाओं के कारण अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और फरीदाबाद में डिप्टी कमिश्नर से मिली जानकारी के आधार पर इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया गया. सरकार ने कहा कि ये पाबंदियां WhatsApp, फेसबुक, इस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म और मैसेजिंग सेवाओं के जरिए गFलत जानकारी और अफवाहें फैलने से रोकने के लिए लगाई गई हैं.

आदेश में यह साफ कहा गया है कि वॉइस कॉल चालू रहेंगी. व्यक्तिगत SMS, बैंकिंग से जुड़े SMS, मोबाइल रिचार्ज मैसेज और घरों व दफ्तरों के लिए ब्रॉडबैंड और लीज़्ड-लाइन इंटरनेट सेवाओं को भी इस रोक से छूट दी गई है.

ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी

अतिक्रमण विरोधी अभियान के कारण फरीदाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी की है. इसके अनुसार, शनिवार दोपहर 2 बजे तक गुरुग्राम की ओर जाने वाले भारी और सामान्य वाहनों को बड़खल, अंखीर चौक, एमवीएन चौक और पाली रोड की तरफ मोड़ा जाएगा. हल्के वाहनों को बीके चौक, पटेल चौक, बड़खल गांव रोड और सैनिक कॉलोनी से होते हुए गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर जाने की सलाह दी गई है.