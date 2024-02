INDL नेता की हत्या: कांग्रेस का हरियाणा पर निशाना, अभय चौटाला बोले- CM खट्टर इस्तीफ़ा दें

Nafe Singh Murder Case: हरियाणा के झज्जर जिले में INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोली मार हत्या कर दी गई. हत्यारों ने नफे सिंह पर लगभग 50 राउंड फायरिंग की. नफे सिंह के साथ ही एक कार्यकर्ता की भी मौत हुई है. सरेआम हुई इस हत्या ने सनसनी फैला दी है. इस घटना की जांच के लिए आदेश सरकार ने दिए हैं. STF को जांच के लिए लगा दिया गया है. पुलिस सक्रिय है.

वहीं, इस घटना को लेकर कांग्रेस ने कहा हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है. हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि INLD के प्रदेश अध्यक्ष के साथ इस तरह की घटना बेहद बड़ी और दुखद घड़ी है. परिवार भी बेहद दुखी है. ये बड़ा नुकसान है. ये घटना साफतौर पर दिखाती है कि हरियाणा में किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है. इस घटना ने सरकार की पोल खोल दी है.

#WATCH | Rewari, Haryana: Former Haryana CM and Congress leader Bhupinder Singh Hooda says, “It is very sad news (the death of Haryana INLD chief Nafe Singh Rathee). I hope his family finds the strength to bear this loss. This incident clearly shows that there is no rule of law… pic.twitter.com/32Eel2MgI4

— ANI (@ANI) February 25, 2024