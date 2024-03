Hindi States Haryana states



कौन है नायब सिंह सैनी? जिन्हें बनाया गया हरियाणा का नया CM, जानें पर्सनल लाइफ से लेकर राजनीतिक करियर तक सबकुछ

मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद अब नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं उनके बारे में सब कुछ-

Who is Nayab Singh Saini: लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में सियासी उथल-पुथल देखने को मिला. मंगलवार, 12 मार्च की सुबह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया. इसके साथ ही उनकी पूरी कैबिनेट ने भी राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा, जिसे तुरंत स्वीकार भी कर लिया गया. खट्टर के इस्तीफे के बाद अब नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री (Haryana New CM) होंगे…उन्होंने आज शाम मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. ऐसे में आइए जानते हैं नायाब सिंह कौन है? और साथ ही इस बारे में कि मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें क्यों चुना गया?

नायाब सिंह ने कहां से की है पढ़ाई?

बता दें इस समय नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के लोकसभा सांसद हैं. उनका जन्म अम्बाला के मीज़ापुर माजरा गांव में 25 जनवरी, सन् 1970 में हुआ था. नायब सिंह ने मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से कानून यानि LLB की पढ़ाई की. उन्होंने बिहार के मुज़फ्फरपुर के बी.आर.अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की है.

जानें नायाब सिंह के राजनीतिक करियर के बारे में

हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से BJP सांसद हैं. पिछले साल यानि अक्टूबर, 2023 में पार्टी ने उन्हें राज्य प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया था.

अब अगर बात करें नायब सिंह के राजनीतिक सफर की तो उन्होंने सन् 1996 में सियासत में अपना पहला कदम रखा था. उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत BJP संगठन में एंट्री के साथ की थी और 2000 तक यहां कामकाज किया. इस दौरान वह संगठन में अलग-अलग पदों पर रहे. फिर 2002 में नायब सिंह अंबाला में युवा विंग के जिला महासचिव रहे. इसके बाद 2005 में वह अंबाला में जिला अध्यक्ष बनाए गए. काम के प्रति लगन-भाव को देखते हुए 2009 में उन्हें हरियाणा में बीजेपी किसान मोर्चा के राज्य महासचिव बनाया गया. 2012 में एक और प्रमोशन मिलने के बाद नायब सिंह को अंबाला बीजेपी जिला अध्यक्ष बनाया गया. इस दौरान उन्होंने अलग-अलग पदों पर सेवाएं दीं.

नायब सिंह के राजनीतिक सफर तब चमक उठा जब वह 2014 में पहली बार अंबाला की नारायणगढ़ विधानसभा से विधायक बने. फिर 2016 में उनको हरियाणा सरकार में श्रम-रोजगार मंत्री बनाया गया. इसके अलावा वह खान और भूविज्ञान मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं.

खट्टर के करीबी माने जाते हैं नए CM

बता दें नायब सिंह सैनी को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का करीबी माना जाता है. वहीं बीजेपी संगठन में भी उनकी पकड़ काफी अच्छी मानी जाती है. बताया जाता है 2019 में जब सैनी सांसद बने तो BJP ने ना सिर्फ 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, बल्कि पार्टी उम्मीदवारों ने बड़े अंतर से प्रत्याशियों को हराया था.

सैनी को ही क्यों बनाया सीएम?

हरियाणा के नए मुख्यमंत्री को ओबीसी (OBC) और अन्य पिछड़ा वर्ग में काफी प्रभाव रहा है. सैनी को सीएम बनाने के लिए बीजेपी ने कई मसलों को ध्यान में रखा है. मालूम राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अक्सर जातिगत आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं और ओबीसी समुदाय को लेकर BJP की घेराबंदी करते हैं. ऐसा कहा जाता है कि हरियाणा में ओबीसी समुदाय का काफी दबदबा है और बीजेपी अपनी पकड़ को ढीला नहीं होने देना चाहती है. इसीलिए सैनी को सीएम बनाकर बीजेपी ने बड़ा सियासी दांव चला है.

