सड़क पर लगा जाम, तो ड्राइवर ने नदी में कुदा दी 'थार', देंखे हिमाचल का ये VIDEO 

Mahindra Thar In Chandra River: हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में चंद्रा नदी में महिंद्रा थार एसयूवी चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. घटना का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने चालान जारी किया है.

आपको बता दें कि क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए लोग बड़ी संख्या में हिल स्टेशनों पर पहुंच रहें हैं, जिसके वजह से सड़कों पर गाड़ियों की कतार लग गईं हैं. मिली जानकारी के अनुसार, पिछले तीन दिनों में लगभग 55,000 वाहन रोहतांग में अटल सुरंग को पास से गुजरी.

वहीं इस दौरान लोगों को घंटो जाम में फसना पड़ रहा है. ऐसे में पर्यटक यातायात नियमों की अवहेलना करते हुए अपनी जान भी जोखिम में ड़ाल रहे है. माइनस तापमान के बीच भी लाहौल स्पीति और कुल्लू पुलिस के जवान जगह-जगह ड्यूटी दे रहे हैं लेकिन सैलानी यातायात नियमों की अवहेलना करने से बाज नहीं आ रहे.

#WATCH | Himachal Pradesh: Challan issued after a video of driving a Thar in Chandra River of Lahaul and Spiti went viral on social media.

SP Mayank Chaudhry said, “Recently, a video went viral in which a Thar is crossing the river Chandra in District Lahaul Spiti. The said… pic.twitter.com/V0a4J1sgxv

