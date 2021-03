Holi 2021 in Delhi: देश में कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में देश के कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से सामने आने लगे हैं. इस बीच देश में होली (Holi 2021) के त्योहार की तैयारियां लोगों द्वारा जोरों-शोरों से की जा रही है. लेकिन केंद्र व राज्य सरकारों को होली के समय कोरोना (Coronavirus in Delhi) के और तेजी से फैलने को लेकर आशंका है. ऐसे में होली की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बुरी खबर सामने आ सकती है. Also Read - Holi Rashifal 2021: होली में इन 7 राशियों के जीवन में घुलेंगे खुशियों के रंग, पढ़ें संपूर्ण राशिफल

ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूत्रों की मानें तो दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की बैठक में इस बाबत चर्चा की गई है. अधिकारियों का कहना है कि राजधानी दिल्ली में अभी कोरोना पॉजिटिविटी रेट 1 प्रतिशत है. ऐसे में अगर सार्वजनिक स्थानों पर होली का त्योहार मनाया जाता है और लोग इकट्ठा होते हैं तो यह कोरोना के लिए सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है. Also Read - पूजा बेदी की बेटी Alaya F ऐसे मनाने वाली हैं होली, एक्ट्रेस ने शेयर किया अपना प्लान और दी ये नसीहत

जानकारी के मुताबिक इस बैठक में शामिल सभी अधिकारियों ने इस बात पर सहमति भी जाहिर की है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मीटिंग में बने सहमति के बाद दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने को लेकर पाबंदी लगाई जा सकती है. संभावना है कि होली से पहले इस बाबत निर्देश भी जारी किया जा सकता है. Also Read - JanataCurfew 22 March VIDEO: याद है जनता कर्फ्यू...ताली-थाली, सड़कों पर पसरा था मौत-सा सन्नाटा, फिर लौट आया है?

सोमवार के दिन आयोजित इस बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, सीएम अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन व अन्य अधिकारी शामिल थे. इसी बैठक में होली के दौरान कोरोना के तेजी से फैलने की संभावना पर चर्चा की गई है. ऐसे में अब देखना है कि होली को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा क्या फैसले लिए जा रहे हैं. बता दें कि गुजरात में सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने पर पाबंदी लगा दी गई है. गुजरात में केवल होलिका दहन की अनुमति दी गई है.