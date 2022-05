जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने मंगलवार को एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी. आतंकियों की गोलीबारी में पुलिसकर्मी की 7 साल की बच्ची भी घायल हो गईं. अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर के सौरा इलाके में आतंकियों ने पुलिसकर्मी के घर के बाहर इस घटना को अंजाम दिया.Also Read - श्रीनगर में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार, गोला-बारूद के साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद

उन्होंने बताया कि आतंकियों ने कांस्टेबल सैफुल्ला कादरी पर सौरा इलाके में स्थित उनके घर में गोलीबारी की. अधिकारियों ने बताया कि कादरी को एसकेआईएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. वहीं, बेटी खतरे से बाहर है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है.

The injured police personnel succumbed to his injuries. We pay our rich tributes to the martyr and standby the family at this critical juncture: J&K Police

