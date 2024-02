Terrorist Attack: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमला, दो युवकों को लगी गोली, एक की मौत 

Terrorist Attack in Jammu & Kashmir: बुधवार (7 फरवरी) की रात को श्रीनगर में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ. जिसमें की पंजाब के रहने वाले अमृतपाल सिंह की गोली लगने से मौत हो गई. वहीं एक अन्य व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गया है. इसकी पहचान रोहित के रूप में हुई है. घटना के तुरंत बाद ही रोहित तो पास केअस्पताल ले जाया गया. हमले के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और आतंकियों की तलाश के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है.

हमले का शिकार बने दोनों व्यक्ति पंजाब के अमृतसर के रहने वाले थे जो कि श्रीनगर में फेरी लगाकर शाल बेचने का काम करते थे. आतंकियों की इस कायराना हरकत से लोगों में आक्रोश फैल गया है.

#Terrorists fired upon a non-local identified as Amritpal Singh resident of Amritsar at Shaheed Gunj #Srinagar, who #succumbed to the injuries. One more person is grievously injured and evacuated for medical attention. Area has been #cordoned off. Further details shall follow.

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) February 7, 2024