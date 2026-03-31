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झमाझम बारिश के बाद भी सैलानियों से गुलजार हुआ ट्यूलिप गार्डन, विदेशी भी खूबसूरती देखने पहुंचे

ट्यूलिप गार्डन में हर गुजरते दिन के साथ पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है. स्थानीय ही नहीं बल्कि देश-विदेश से भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आ रहे हैं.

Published date india.com Published: March 31, 2026 4:58 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Ajab Gajab
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (PTI)

श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन इन दिनों पूरी तरह से पर्यटकों से गुलजार है. पिछले 14 दिनों में यहां भारी संख्या में लोग घूमने आए हैं. बगीचे में आए विजिटर्स की संख्या 14वें दिन की शाम तक 1,69,100 रही, जो खराब मौसम और बारिश के बावजूद काफी उत्साहजनक है. सहायक पुष्प कृषि अधिकारी इमरान अहमद ने बताया कि बारिश और रमजान के बावजूद पर्यटकों की संख्या काफी बेहतर रही. हर गुजरते दिन के साथ पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है. स्थानीय ही नहीं बल्कि देश-विदेश से भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आ रहे हैं.

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विदेशी पर्यटक भी खूब पहुंच रहे

उन्होंने बताया कि इस बार करीब एक लाख स्थानीय पर्यटक, 68 हजार राष्ट्रीय पर्यटक और 400 से ज्यादा विदेशी पर्यटक भी ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती देखने पहुंचे. गार्डन के फूलों की प्रजातियां और प्राकृतिक सौंदर्य ने सभी का दिल जीत लिया. पहले सप्ताह लगातार बारिश होने के बावजूद लोग बगीचे का आनंद लेने पहुंचे. पिछले दो दिनों से फिर बारिश हो रही है लेकिन अच्छी बात यह है कि फूलों की फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ. उनका कहना है कि अगर मौसम अच्छा रहता है तो यह ट्यूलिप शो कम से कम 30 दिनों तक जारी रहेगा.

अलग-अलग राज्यों ने पहुंचे सैलानी

वहीं गुजरात से आए टूरिस्ट देव पटेल ने बताया कि उन्होंने यहां अलग-अलग रंग के फूल देखे और यह उनके लिए बहुत ही अलग और शानदार अनुभव रहा. उन्होंने कहा, ‘इतना सुंदर नजारा मैंने पहले कभी नहीं देखा. हर किसी को एक बार जरूर यहां आना चाहिए क्योंकि कश्मीर नहीं देखा तो फिर क्या देखा.’ उनकी तरह कई पर्यटक फूलों के विविध प्रकार और बगीचे की खूबसूरती का आनंद लेने आए हैं.

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लोग कर रहे तारीफ

एक महिला पर्यटक श्वेता पटेल ने भी ट्यूलिप गार्डन की तारीफ की. उन्होंने कहा, ‘यहां का मौसम और बगीचा बहुत सुंदर है. लोग भी बहुत अच्छे और सहयोगी हैं. वातावरण बेहद शांत व खुशगवार है.’ ट्यूलिप गार्डन में हर साल की तरह इस साल भी फूलों की रंगीन छटा लोगों को आकर्षित कर रही है. गार्डन में ट्यूलिप्स की लाखों की संख्या है और उनकी विविधता देखकर हर कोई हैरान रह जा रहा है. प्रत्येक दिन बगीचे में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और हर कोई अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां आ रहा है. (इनपुट्स आईएएनएस)

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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