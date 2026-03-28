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Vaishno Devi Yatra Stop Registration Closed Due To Heavy Crowd

कटरा में मां से नहीं मिल पाएंगे श्रद्धालु, वैष्णो देवी यात्रा पर लगा ब्रेक, जानें कब खुलेंगे द्वार

Vaishno Devi Yatra Update: वैष्णो देवी यात्रा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है. जानें इसके पीछे का कारण और श्रद्धालु कब से दर्शन कर सकेंगे?

इससे पहले भी नवरात्रि के दौरान भारी भीड़ की वजह से यात्रा को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था.

चैत्र नवरात्रि के मौके पर वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. हालात ऐसे हो गए कि कटरा से भवन की ओर जाने वाली यात्रा को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा. शनिवार शाम तक करीब 45,000 से ज्यादा भक्त पहुंच चुके थे, जिससे सुरक्षा और व्यवस्था संभालना चुनौती बन गया. इसी वजह से श्राइन बोर्ड ने नए पंजीकरण यानी यात्रा पर्ची जारी करने पर तुरंत रोक लगा दी. प्रशासन का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

श्रद्धालुओं के लिए जरूरी निर्देश

कटरा पहुंचे श्रद्धालुओं को फिलहाल वहीं रुकने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने साफ कहा है कि लोग जल्दबाजी में आगे बढ़ने की कोशिश न करें और अपने-अपने ठहरने के स्थानों या होटलों में ही रहें. इससे आधार शिविर पर दबाव कम रहेगा और भीड़ को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा. पुलिस और श्राइन बोर्ड के कर्मचारी लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं ताकि किसी तरह की अफरा-तफरी न हो और सभी को सही जानकारी मिलती रहे.

कब से फिर शुरू होगी यात्रा?

अच्छी खबर यह है कि यह रोक ज्यादा समय के लिए नहीं है. प्रशासन के मुताबिक, रविवार सुबह से यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी. साथ ही, नए RFID कार्ड जारी करने की प्रक्रिया भी बहाल होगी. इन्हीं कार्ड्स के जरिए श्रद्धालुओं को आगे जाने की अनुमति मिलेगी. बोर्ड ने भरोसा दिलाया है कि व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर सुचारू किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित तरीके से माता के दर्शन कर सकें.

पहले भी लग चुकी है रोक

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भीड़ के कारण यात्रा रोकी गई हो. इससे पहले भी नवरात्रि के दौरान भारी भीड़ की वजह से यात्रा को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था. 21 मार्च को एक ही दिन में करीब 39,000 श्रद्धालु पहुंच गए थे, जिससे हालात संभालना मुश्किल हो गया था. बाद में स्थिति सामान्य होने पर 23 मार्च को सुबह करीब 4 बजे फिर से पंजीकरण शुरू किया गया और यात्रा को नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ाया गया.

नवरात्रि में बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या

दरअसल, चैत्र नवरात्रि के कारण हर साल यहां भक्तों की संख्या काफी बढ़ जाती है. इस बार भी 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चले इस पर्व के दौरान लाखों श्रद्धालु माता के दरबार पहुंचे. पिछले कुछ दिनों में ही करीब एक लाख लोग दर्शन कर चुके हैं, जबकि हजारों अभी भी कटरा पहुंच रहे हैं. त्रिकुटा पहाड़ियों पर गूंजते “जय माता दी” के जयकारे इस आस्था और उत्साह को साफ दिखाते हैं.

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