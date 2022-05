जम्मू कश्मीर के बारामूला में आज सुबह हुए एक एनकाउंटर मेंसुरक्षाबलों ने पाकिस्तान के तीन आतंकियों को मार गिराया है. इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी वीर गति को प्राप्त हुआ है. जेएंडके पुलिस के आईजी विनय कुमार ने इस मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकियों के पाकिस्तानी होने की पुष्टि की है.Also Read - यासीन मलिक की सजा का फैसला आज तय करेगी NIA कोर्ट । Watch Video

#UPDATE Baramulla encounter | Three Pakistani terrorists killed and one JKP personnel also martyred in this encounter: IGP Kashmir Vijay Kumar

(File photo) pic.twitter.com/RTMStAShMW

— ANI (@ANI) May 25, 2022