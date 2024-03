JMM को बड़ा झटका! हेमंत सोरेन की भाभी Sita Soren ने छोड़ी पार्टी; शिबू सोरेन को खत भेजकर बताई वजह

Jharkhand News Today: लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) को बड़ा झटका लगा है. झारखंड में जामा सीट से विधायक और हेमंत सोरेन की बाभी सीता सोरेन (Sita Soren) ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) से इस्तीफा दे दिया है. सीता सोरेन ने अपना त्यागपत्र पार्टी प्रमुख व ससुर शिबू सोरेन (Shibu Soren) को भेजा है. सोरेन परिवार की बड़ी सीता सोरेन ने कई बार पार्टी के खिलाफ मोर्चा भी खोला था. झारखंड सरकार के नए मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से सीता सोरेन नाराज चल रही थी.

सीता सोरेन ने शिबू सोरेन को भेजे खत में लिखा, ‘मैं सीता सोरेन, JMM की केंद्रीय महासचिव एवं सक्रिय सदस्य वर्तमान विधायक हूं. आपके समक्ष अत्यन्त दुःखी हृदय के साथ अपना इस्तीफा भेज रही हूं. मेरे पति दुर्गा सोरेन, जो कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और महान क्रांतिकारी थे, उनके निधन के बाद से ही मैं और मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार रहे हैं. पार्टी और परिवार के सदस्यों से हमें अलग-थलग किया गया है, जो कि मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक रहा है. मैंने उम्मीद की थी कि समय के साथ स्थितियां सुधरेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) को मेरे पति ने अपने त्याग समर्पण और नेतृत्व क्षमता के बल पर एक महान पार्टी बनाया था. आज वह पार्टी नहीं रहीं मुझे यह देखकर दुःख होता है कि पार्टी अब उन लोगों के हाथों में चली गई है, जिनके दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे मूल्यों और आदर्शों से मेल नहीं खाते.’

सीता सोरेन ने आगे लिखा, ‘शिबू सोरेन (गुरुजी बाबा के) ने हम सभी को एकजुट रखने के लिए कठिन परिश्रम किया, लेकिन उनके प्रयास भी विफल रहे. मुझे हाल ही में यह मालूम हुआ कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ भी एक गहरी साजिश रची जा रही है. मैं अत्यन्त दुःखी हूं. मैंने यह दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस परिवार को छोड़ना होगा. अतः मैं अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं और आप से निवेदन करती हूं कि मेरे इस्तीफे को स्वीकार किया जाए.’

#WATCH | JMM Leader Manoj Pandey says, ” I don’t have any official information on this but if it is true then it is very unfortunate. We consider her as an important member of the party…we hope she retrospects. The kind of respect she has received from this party, I don’t think… https://t.co/m4PWdknM8i pic.twitter.com/ENqUzpP6cm

— ANI (@ANI) March 19, 2024