PM Modi Jharkhand Visit: बिरसा मुंडा जी की जयंती आज, PM ने जन्मस्थली जाकर श्रद्धांजलि दी

PM Modi Jharkhand Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार (14 नवंबर) रात करीब 10 बजे झारखंड के रांची पहुंचे. यहा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया, इसके बाद पीएम मोदी ने रांची में 10 किमी लंबा रोड शो किया. आज यानि बुधवार, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा किया. इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी उनके साथ मौजूद रहे.

#WATCH | Jharkhand: Prime Minister Narendra Modi visits Bhagwan Birsa Munda Memorial Park cum Freedom Fighter Museum in Ranchi and pays floral tribute to Birsa Munda. pic.twitter.com/v8IpTtMgaL

— ANI (@ANI) November 15, 2023