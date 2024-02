खरीद फरोख्त का है डर? रांची से हैदराबाद रवाना हुए JMM विधायक, चंपई सोरेन बोले- हम झारखंड में सरकार बनाएंगे | VIDEO

नई दिल्ली: झारखंड में सियासी हलचल जारी है. झारखंड में हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की गिरफ्तारी के बाद अब तक सीएम पद की कुर्सी खाली है. इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल के नेता चुने गए चंपई सोरेन (Champai Soren) ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है. चंपई सोरेन ने राजभवन जाकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और 47 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा. इस बीच झारखंड से बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (Jharkhand Mukti Morcha) के विधायकों ने झारखंड छोड़ दिया है.

जेएमएम के विधायक रांची से हैदराबाद रवाना हो गये हैं. रांची एयरपोर्ट से सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक फ्लाइट से रवाना हुए हैं. इन विधायकों को रिसीव करने के लिए हैदराबाद में बेगमपेट हवाई अड्डे के बाहर बसें भी लगाई गई हैं. जेएमएम विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने कहा कि हमने राज्यपाल से मांग की है कि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो.

झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विधायकों के रांची से जाने को लेकर बयान दिया है. राजेश ठाकुर ने कहा कि ‘यहां नजर रखने के लिए 3-4 विधायक रांची में रहेंगे. हमारे पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या है. सभी 43 विधायक एक साथ हैं, हमें पूरा भरोसा है. हम बनाएंगे. जब तक राज्यपाल हमें सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाते, तब तक मिलते रहिए.’

#WATCH | Telangana: Buses placed outside Begumpet airport in Hyderabad.

MLAs of JMM-led ruling alliance in Jharkhand have departed from Ranchi Airport and are likely to reach Hyderabad soon. pic.twitter.com/B1nRKSVTuD

— ANI (@ANI) February 1, 2024