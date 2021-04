Karnataka Coronavirus Alert: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा (Karnataka CM B S Yediyurappa) ने बुधवार को कहा कि राज्य में लॉकडाउन (No Lockdown in Karnataka) नहीं लगाया जाएगा लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे. यहां एक कार्यक्रम सीएम येदियुरप्पा ने कहा कि लॉकडाउन के अलावा सभी अन्य कदम उठाए जाएंगे. कुछ शहरों में हमने पहले ही रात में कर्फ्यू (Night Curfew) लगा दिया है. अगर जरूरत पड़ी तो हम कुछ और जिलों में भी इसे लागू करेंगे. Also Read - Karnataka Covid-19: बेंगलुरु में बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों पर सरकार ने कहा-अंतर राज्यीय यात्री हैं जिम्मेदार

सीएम ने कहा कि वह अगले कदमों पर विपक्षी दल के नेताओं से सलाह-मशविरा करेंगे और उनके सुझावों पर विचार करेंगे. उन्होंने सप्ताह के अंत में लॉकडाउन लगाने से भी इनकार कर दिया. येदियुरप्पा ने बेलगावी लोकसभा सीट और मस्की और बासवकल्याण विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के एक दिन बाद 18 अप्रैल को विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है. इस बीच, विपक्षी दलों ने कहा कि कोविड-19 (Covid-19) के बढ़ते मामलों का समाधान लॉकडाउन नहीं है क्योंकि इससे जिंदगी और मुश्किल होगी. कांग्रेस नेता सिद्दारमैया (Siddaramaiah) ने कहा कि लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है. पहले यह पहचान करनी होगी कि यह बीमारी कैसे फैलती है और इसके अनुसार इलाज उपलब्ध कराना चाहिए.

कर्नाटक में लॉकडाउन नहीं

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस (Covid-19) के मामले कम होने पर सरकार ने नियमों में छूट दी जिसके कारण मामले अब फिर बढ़ गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि संक्रमण के मामले कम होने पर राज्य सरकार ने जांच घटा दी. विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि अगर सरकार लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एक करोड़ परिवारों के खाते में दस-दस हजार रुपये जमा कराने चाहिए.उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें अभी तक सर्वदलीय बैठक पर सरकार की ओर से कोई निमंत्रण नहीं मिला है.

जनता दल (सेक्युलर) के नेता एच डी कुमारस्वामी (H. D. Kumaraswamy) ने कहा कि सरकार को अस्पतालों में रेमेडिसिविर (Remdesivir) जैसी आवश्यक दवाओं और बिस्तरों की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि महीने के अंत तक कोविड-19 के एक दिन में 20,000 तक मामले आ सकते हैं.

24 घंटे में आए 11,000 से ज्यादा नए कोरोना मामले

वहीं राज्य में कोरोना के दैनिक मामलों की बात करें तो कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,265 नए मामले सामने आए है और 38 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है. 4,364 लोग ठीक होकर घर भी गए है. राज्य में अभी एक्टिव केस की संख्या 85,480 हो गई है. प्रदेश में 10,94,912 लोग संक्रमित हुई है. 9,96,367 लोग ठीक होकर घर जा चुके है. 13,046 कुल लोगों ने राज्य में कोरोना से अपनी जान गंवाई है.

(इनपुट-भाषा)