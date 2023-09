कर्नाटक: मामला फंसता देख प्रियांक ने बदले सुर; बोले - ' संविधान ही मेरा धर्म '

बेंगलुरु: ‘सनातन धर्म’ (Sanatan Dharma) पर तमिलनाडु (Tamilnadu) के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन (Udhayanidhi Stalin) द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के समर्थन में आए कर्नाटक (Karnataka) के मंत्री प्रियांक खड़गे (Priyank Kharge) के खिलाफ प्राथमिक जांच रिपोर्ट (FIR) दर्ज होने के बाद, खड़गे ने अपना सुर बदलते हुए कहा ‘ मेरा बयान किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं था. मैंने कहा कि जो भी धर्म इंसानों के बीच भेदभाव करता है, वह धर्म नहीं है. मैं संविधान का पालन करता हूं, मेरा धर्म संविधान है. अगर वे मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं या वे मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं. यह व्यक्तियों पर निर्भर है, मुझे वास्तव में इसकी परवाह नहीं है.’

