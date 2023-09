Bangalore Bandh: कावेरी जल मुद्दे को लेकर आज बंद रहेगा बेंगलुरू, जानिए क्या खुलेगा और क्या नहीं

Bengalury Bandh Today on 26 September 2023: तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने की वजह से दक्षिण भारत के दो राज्यों में घमासान हो गया है. दरअसल, तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़ने को लेकर कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं. इस मुद्दे पर तमाम संगठनों ने आज यानी मंगलवार, 26 सितंबर को बेंगलुरु बंद b बुलाया है, जबक‍ि 29 स‍ितंबर को कर्नाटक बंद का ऐलान क‍िया है. बेंगलुरु में आज धारा-144 लागू की गई है साथ ही शहर के सभी स्कूल-कॉलेज भी बंद रखे गए हैं. हालांकि बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के सभी रूट हमेशा की तरह चालू रहेंगे.

बेंगलुरु बंद पर मैजेस्टिक बीएमटीसी बस स्टॉप पर ऑटो चालक नसीर खान ने कहा, “हम विभिन्न संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद का समर्थन करते हैं. जब कावेरी जल का मुद्दा आता है, तो हमारा स्पष्ट रुख है कि कर्नाटक किसी को पानी नहीं देगा. यहां सिर्फ रात के ड्राइवर हैं, आज ऑटो नहीं चलेंगे, हम बंद का समर्थन करेंगे.” वहीं, एक बस कंडक्टर मंजू ने कहा, “जैसा कि बंद का आह्वान किया गया है, केम्पेगौड़ा बस स्टॉप पर कोई भी यात्री नहीं दिख रहा है, जो आमतौर पर राज्य के सबसे व्यस्त बस स्टॉप में से एक है.”

