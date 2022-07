केरल में कन्नूर जिले के पयान्नूर इलाके में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के एक कार्यालय पर सोमवार देर रात बम फेंके गए. हमले के लिए आरएसएस ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है. पुलिस ने बताया कि घटना रात एक बजे की है. उन्होंने बताया कि हमलावरों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं है और उनका पता लगाने के लिए क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. विस्फोटक अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहम मामला दर्ज करके हमलावरों की तलाश की जा रही है.Also Read - महिला भाजपा नेता का नाम अश्लील वेबसाइट पर डाला, एडिट करके वीडियो में उनका चेहरा भी लगाया

Kerala | Bomb squad examines the RSS office in Payyannur, Kannur which was allegedly bombed early this morning pic.twitter.com/mPtmNA86bU

— ANI (@ANI) July 12, 2022