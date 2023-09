केरल सीएम पिनाराई विजयन का BJP पर बड़ा आरोप ; कहा - देश को बनाना चाहती है ' One Religion Nation '

Hindi States

Kerala Cm Pinarayi Vijayans Big Allegation On Bjp Said Wants To Make The Country One Religion Nation

केरल सीएम पिनाराई विजयन का BJP पर बड़ा आरोप ; कहा - देश को बनाना चाहती है ' One Religion Nation '

सीएम विजयन ने कहा है कि भाजपा शासित केंद्र सरकार द्वारा भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बदलकर इसे एक धर्म वाले राष्ट्र में बदलने का प्रयास किया जा रहा है.

तिरुवनंतपुरम: केरल (Kerala) के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Pinarayi Vijayan) ने केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार देश के उस संघीय ढांचे (Federal Structure) को राष्ट्रपति प्रणाली (Presidential System) में बदलने की कोशिश कर रही है जिसमें संघीय राजनीति के सिद्धांत शामिल हैं. उन्होंने कहा कि देश भाजपा (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तहत परीक्षण के दौर से गुजर रहा है. विजयन ने लोगों से देश की संघीय प्रशासन प्रणाली और शासन को बदलने की केंद्र की कथित चाल को समझने और इसके खिलाफ खड़े होने का भी आह्वान किया.

सीएम विजयन ने कहा, ‘जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश प्रशासन के संघीय मॉडल (Federal Model) का पालन करता है. लेकिन सरकार द्वारा हमारी संघीय प्रणाली (Federal System) को राष्ट्रपति शैली में बदलने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है. देश में संघवाद के सिद्धांतों को खत्म किया जा रहा है. हमें भारत के विचार को नष्ट करने के इन प्रयासों पर गौर करना चाहिए.’

BJP बनाना चाहती है ‘ One Religion Nation ‘

पिनाराई विजयन ने कहा, ‘हमारा देश चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है. जो चीज़ इस देश को किसी भी चीज़ से अलग करती है, वह है इसका धर्मनिरपेक्ष चरित्र. हालाँकि सरकार भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बदलने और इसे एक-धर्म वाले राष्ट्र (One Religion Nation) में बदलने का प्रयास कर रही है.

वहीं बीजेपी के वैचारिक स्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर निशाना साधते हुए सीएम विजयन ने कहा, ‘संघ परिवार ‘एक भाषा'(One Language), ‘एक धर्म’ (One Religion), ‘एक कर’ (One Tax), ‘एक कानून’ (One Law) और ‘ एक चुनाव’ (One Election) जैसे नारे लगा रहा है. इन सबका विरोध किया जाना चाहिए और इन्हें हराया जाना चाहिए.’

बता दें कि इससे पहले भी केरल के सीएम पिनाराई विजयन बीजेपी को हराने के लिए धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट होने के लिए कह चुके हैं. उनके आलोचक अक्सर उनके सख्त हावभाव और कार्यशैली का हवाला देकर उन्हें ‘मिनी मोदी’ (Mini Modi) कहते हैं.

