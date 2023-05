25 हजार करोड़ की 'मेथामफेटामाइन' के साथ पकड़ा गया पाकिस्तानी, आज कोर्ट में होगा पेश

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और भारतीय नेवी ने दो दिन पहले केरल के कोच्चि में करीब 2525 KG मेथामफेटामाइन (Methamphetamine) ड्रग्स पकड़ने का दावा किया. इतना बड़ी मात्रा में पकड़ी गई ड्रग्स की कीमती करीब 25 हजार करोड़ रुपये आंकी गई. एनसीबी ने बताया कि ड्रग्स के साथ एक पाकिस्तानी नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया, जिसे आज सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

मालूम हो कि एनसीबी ने इसे देश में ‘मेथामफेटामाइन’ की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती करार दिया है. मामले में एनसीबी के डिप्टी डीजी संजय कुमार सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिक जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत अफगानिस्तान से आने वाले मादक पदार्थों की समुद्री तस्करी को लक्षित किया गया था. इस अभियान के तहत अब करीब 3200 किलोग्राम ‘मेथामफेटामाइन’, 500 किलोग्राम हेरोइन और 529 KG हशीश जब्त किया गया है.