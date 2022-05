Assam News: एक ओर उत्तर भारत में जहां भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं वहीं, असम में बाढ़ से लोगों का जीना मुहाल हो गया है. असम में बाढ़ से हालत खराब होते जा रहे हैं. नागांव जिले के रोहा के निचले इलाके में स्थिति गांवों में बाढ़ जैसे स्थिति बनी हुई है. यहां पर गांवों में पानी भर गया है. पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है. इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है.Also Read - असम में बाढ़ से भारी तबाही, घर से बेघर हुए लोग, अबतक 26 लोगों की हो चुकी है मौत | Watch video

मिली जानकारी के अनुसार, कई गांवों में बाढ़ की वजह से लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है. लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है.

