Hindi States

Major Action By Punjab Police Lawrence Bishnoi And Goldie Brar Gangs Henchman Arrested

Punjab Police की बड़ी कार्रवाई; लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गिरोह का गुर्गा गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने अपनी कार्रवाई में गोल्डी बरार के एक गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़ा गया शख्स एक नए ठिकाने पर हमले की प्लानिंग कर रहा था.

पंजाब: लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गिरोह का गुर्गों को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस (Punjab Police) लगातार छापेमारी कर रही है. इसी कड़ी में पुलिस ने गिरोह के एक गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया है. पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने कहा कि उसने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है. जो अन्य सदस्यों के साथ कथित तौर पर निर्धारित लक्ष्यों पर हमला करने की योजना बना रहा था.

Trending Now

पंजाब के पुलिस महानिदेशक ने कहा कि एक बड़ी सफलता में, एजीटीएफ-पंजाब ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गिरोह के एक सदस्य सचिन (Sachin) उर्फ बच्ची को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी गिरोह के सदस्यों को रसद सहायता और ठिकाने प्रदान करने में शामिल था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 पिस्तौल और 12 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं.

You may like to read

डीजीपी गौरव यादव ने कहा, ‘प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ अपने विदेशी आकाओं द्वारा दिए गए लक्ष्यों पर हमला करने की योजना बना रहा था.

देखें तस्वीर :

Preliminary investigation has revealed that the accused along with other members of the gang were planning to attack the assigned targets given to them by their foreign handlers@PunjabPoliceInd is committed to eradicate crime as per vision of CM @BhagwantMann (2/2) pic.twitter.com/IknYH7DB9z

— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) October 18, 2023

कौन है गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ?

सतींदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ पंजाब में मुक्तसर साहिब (Muktsar Sahib) का रहने वाला है और वह 2017 में छात्र वीजा पर कनाडा चला गया. वह लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) गिरोह का सक्रिय सदस्य है. गोल्डी बराड़ गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मुख्य आरोपी है. सिद्धू मूसेवाला के नाम से लोकप्रिय शुभदीप सिंह सिद्धू की पिछले साल 29 मई को मानसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. आरोप है कि बराड़ ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी. इस साल मई में कनाडा ने बराड़ को देश के शीर्ष 25 वांछित अपराधियों में शामिल किया था. इंटरपोल ने बराड़ के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश और अवैध आग्नेयास्त्रों की आपूर्ति का आरोप लगाते हुए रेड नोटिस भी जारी किया है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पिछले दिनों कनाडा से संबंध रखने वाले आतंकी सरगना नेटवर्क से जुड़े 43 व्यक्तियों का विवरण जारी किया है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Punjab की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

RECOMMENDED STORIES