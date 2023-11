'अपने घर जाना चाहते हैं वापस, लेकिन लग रहा डर', म्यांमार में हमलों से बचकर आए शरणार्थी

नई दिल्ली- म्यांमार के चिन राज्य में सैन्य शासन और सशस्त्र नागरिक समूह पीडीएफ के बीच हिंसक झड़प लगातार जारी है जिसके चलते पीडीएफ ने म्यांमार के कई सैन्य शिविरों पर कब्जा कर लिया है. वहीं, यहां के आम नागरिक जान बचाने के लिए भारत के मिजोरम में भागकर आ गए हैं. इन शरणार्थियों को मिजोरम के सीमावर्ती गांव जोखावथार में बने शिविरों में अस्थायी रूप से जगह मिल दी गई है. इन शिविरों में रहने वाले लोग वापस अपने घर जाना चाहते हैं. हालांकि, वह डरे हुए भी हैं.

Mizoram | A Myanmar refugee from the Bethel refugee camp, Vanlalruata says, “We came here in September 2021 as refugees. As of now, there are eight pregnant women in this camp…The Mizoram government and NGOs are supporting and helping us. They have provided us with medicines.… https://t.co/ekVYeloy5X pic.twitter.com/cpk3JUN9vu

— ANI (@ANI) November 18, 2023