शिमला : हाल के दिनों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों की जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. खासतौर पर पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश बारिश के कारण हो रहे भूस्खलन के चलते कई ईमारतें ढह चुकी हैं और कई लोगों की मौत भी हुई है. ऐसी ही एक घटना गुरुवार को शिमला में हुई.Also Read - Weather Forecast Delhi: दिल्ली में अब कब होगी बारिश, मौसम विभाग ने दिया ताजा अपडेट

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बारिश के कारण हुए भूस्खलन में एक बहुमंजिला इमारत ढह गई है, जिससे पास के दो ढांचे भी क्षतिग्रस्त हो गए. आपदा प्रबंधन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है. Also Read - Heavy Rain Alert in Maharashtra: महाराष्ट्र में बारिश का कहर, 10 की मौत, अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी

#WATCH | A multi-storey building collapsed at Kachi Ghati area of Himachal Pradesh's Shimla district on Thursday evening, no loss of life was reported.

A probe has been ordered by the government to look into the incident, said Urban development minister Suresh Bhardwaj. pic.twitter.com/IoNHk3yXmF

