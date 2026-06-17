मंदिर में आरती की लाइन में खड़ा था मुस्लिम शख्स, लोगों ने पकड़कर खूब पीटा

महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल के अनुसार युवक अपनी एक महिला मित्र के साथ पुणे से उज्जैन आया था. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उसकी महिला मित्र मंदिर में दर्शन करना चाहती थी और वह उसके साथ कतार में मौजूद था.

Written by: Ikramuddin
Published: June 17, 2026, 9:49 PM IST
मंदिर में आरती की लाइन में खड़ा था मुस्लिम शख्स, लोगों ने पकड़कर खूब पीटा
सरफराज शेख माथे पर तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर भस्म आरती की कतार में बैठा हुआ था.

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती के लिए लगी प्रवेश कतार में एक मुस्लिम युवक के मिलने पर हंगामा खड़ा हो गया. युवक की पहचान सरफराज शेख, निवासी पुणे के रूप में हुई है. घटना के दौरान मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और कथित तौर पर उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया. जानकारी के अनुसार सरफराज शेख माथे पर तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर भस्म आरती की कतार में बैठा हुआ था. उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर कुछ लोगों ने उससे पूछताछ शुरू की. पूछताछ के दौरान उसके मुस्लिम होने की जानकारी सामने आने पर वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया.

ये भी पढ़ें- बेड के नीचे क्यों फेंकनी चाहिए पानी की बोतल, होटल में ठहरते हैं तो जरूर जान लो आज

और पढ़ें: VIDEO: राजस्थान में अचानक आई धूल भरी आंधी, देखिए कैसे मिनटों में पलट गया मौसम का मिजाज

महिला मित्र के साथ आया मंदिर

महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल के अनुसार युवक अपनी एक महिला मित्र के साथ पुणे से उज्जैन आया था. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उसकी महिला मित्र मंदिर में दर्शन करना चाहती थी और वह उसके साथ कतार में मौजूद था. पुलिस का कहना है कि युवक मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया था.

पुलिस हिरासत में लिया गया शख्स

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक किस उद्देश्य से भस्म आरती की कतार में पहुंचा था. अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है, जबकि पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने और जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने की अपील की है. (एजेंसी इनपुट्स)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें States की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.