NDA के सहयोगी I.N.D.I.A . में होंगे शामिल; नीतीश का दावा 

पटना: मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (I.N.D.I.A) गठबंधन की तीसरी संयुक्त बैठक से पहले, बिहार (Bihar) के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कहा कि कुछ अन्य दलों के जल्द ही विपक्षी विंग में शामिल होने की संभावना है. हालांकि, जदयू (JDU) प्रमुख ने संभावित दावेदारों के नाम का खुलासा नहीं किया है. कुमार ने कहा कि I.N.D.I.A. की तीसरी संयुक्त बैठक में हम भाग लेंगे जहां भविष्य की रणनीतियों और 2024 के आम चुनावों के रोडमैप पर चर्चा की जाएगी. गठबंधन की बैठक पर नीतीश कुमार ने कहा ‘मैं मुंबई जा रहा हूं… इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, मैं बस सभी को एकजुट करना चाहता हूं. बैठक के दौरान कुछ और पार्टियां शामिल होंगी…’

