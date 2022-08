NTR Daughter Suicide: आंध्रप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और TDP संस्थापक एनटी रामाराव (NT Rama Rao) की बेटी उमा माहेश्वरी (Uma Maheshwari) का शव उनके हैदराबाद स्थित घर में फंदे से लटका मिला. पुलिस ने खुदकुशी की आशंका जताई है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. पुलिस ने CRPC की धारा 174 के तहत मामला दर्ज किया गया. हालांकि अब तक यह साफ नहीं है कि यह आत्महत्या है या नहीं? फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है.Also Read - Top News of the Day: संजय राउत की गिरफ्तारी पर भड़के उद्धव, जबलपुर में आग से 10 की मौत, अब आसिम रियाज के फोटोशूट से हंगामा; पढ़ें दिन की बड़ी ख़बरें

Telangana | TDP founder & ex-CM NT Rama Rao's daughter, Uma Maheshwari found hanging at her residence in Hyderabad. Police shifted the body to a local govt hospital for postmortem. A case is being registered U/s 174 CrPC (Police to enquire&report on suicide), further probe is on. pic.twitter.com/1WYIMo2ndd

— ANI (@ANI) August 1, 2022