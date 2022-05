जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के गुंडीपोरा इलाके में चल रहे मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है. इसकी जानकारी जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार को दी. आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ रविवार शाम को शुरू हुई थी. सर्च अभियान अभी भी जारी है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रविवार को गुंडीपोरा इलाके में को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के दो आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिला थी. मौके पर पहुंचे सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर लिया. जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया है जबकि दूसरे की तलाश जारी है.

पुलिस ने सोमवार को बताया कि दूसरा आंतकी कहीं छिपा हुआ है. स्थानीय लोगों को कोई नुकसान न हो इसको देखते हुए आपरेशन जारी है.

#UPDATE | One terrorist killed. Operation in progress. Further details shall follow: Police

— ANI (@ANI) May 30, 2022