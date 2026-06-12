पैसे कमाने इंग्लैंड गया था तीन बहनों का इकलौता भाई, मगर चाकू घोंपकर कर दी हत्या

पंजाब के तरनतारन जिले के सीमावर्ती गांव मेहंदीपुर के रहने वाले 26 वर्षीय गुरभेज सिंह की इंग्लैंड में चाकू मारकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद परिवार दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. बताया गया कि गुरभेज तीन बहनों का इकलौता भाई था और करीब चार साल पहले रोजगार की तलाश में इंग्लैंड गया था. जानकारी के मुताबिक बीते बुधवार को इंग्लैंड के साउथहाल इलाके में गुरभेज सिंह पर अज्ञात हमलावर ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने दम तोड़ दिया. हत्या के पीछे की वजह फिलहाल साफ नहीं हो सकी है.
ये भी जरूर पढ़ें- एक्सीडेंट के बाद भी ऑफिस आने लगा कर्मचारी, मगर बॉस ने कही ऐसी बात फैन हो गया सोशल मीडिया
बताया जा रहा है कि गुरभेज सिंह वहां अन्य पंजाबी युवकों के साथ रहकर काम करता था. घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हमलावर की तलाश में जुटी है. उधर, गुरभेज की हत्या की खबर जैसे ही उसके गांव मेहंदीपुर पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों ने बताया कि गुरभेज घर का इकलौता बेटा था और विदेश में काम कर परिवार का सहारा बना हुआ था.
फिलहाल शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है. वहीं, परिजनों और गांववासियों ने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार से मांग की है कि गुरभेज सिंह का पार्थिव शरीर जल्द भारत लाया जाए, ताकि परिवार अंतिम संस्कार कर सके. पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही हत्या के कारणों का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा. विदेश में हुई इस सनसनीखेज वारदात ने पंजाब के प्रवासी परिवारों में भी चिंता बढ़ा दी है. (एजेंसी इनपुट्स)