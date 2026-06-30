इंसानों की सांसों पर नया हमला! शहरों में तेजी से फैल रहा ओजोन | जानें क्या है इसका मतलब

अगर आपको लगता है कि हवा को सिर्फ धूल, धुएं या PM2.5 और PM10 ही खराब करते हैं, तो आप गलत साबित होने वाले हैं. आज हवा से जुड़े एक और खतरे के बारे में जरूर जान लीजिए. यह खतरा ग्राउंड-लेवल ओजोन का से जुड़ा है, जिसे देखा नहीं जा सकता. मगर ये हमारी सेहत पर गंभीर असर डाल सकता है. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (CSE) की नई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है.
रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के कई शहरों में ओजोन प्रदूषण अब सिर्फ गर्मियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सालभर लोगों की सांसों के लिए खतरा बनता जा रहा है. रिपोर्ट में साल 2021 से 2026 तक 25 शहरों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया. इसमें सामने आया है कि दिल्ली-एनसीआर देश का सबसे बड़ा ओजोन हॉटस्पॉट बन चुका है. इतना ही नहीं, अब ये समस्या सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं है. तटीय और दूसरे राज्यों के शहरों में भी ओजोन का स्तर लगातार बढ़ रहा है.
यह ओजोन वो नहीं है, जो धरती के ऊपर मौजूद होकर हमें सूरज की खराब किरणों से बचाती है. ग्राउंड-लेवल ओजोन जमीन के पास बनती है. यह तब बनती है, जब गाड़ियों, फैक्ट्रियों और दूसरे तरीकों से निकलने वाली गैसें तेज धूप और गर्मी के संपर्क में आकर रासायनिक प्रतिक्रिया करती हैं. यही वजह है कि इसे सेकेंडरी पॉलुलेंट भी कहा जाता है.
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ज्यादा ओजोन वाली हवा में सांस लेने से गले में जलन, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसके अलावा अस्थमा और फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए यह और भी खतरनाक साबित हो सकता है.
लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से फेफड़ों को नुकसान हो सकता है. रिपोर्ट में बताया गया कि अब सिर्फ PM2.5 और PM10 पर ध्यान देना काफी नहीं होगा. हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए ओजोन के अलवा सभी प्रमुख पॉलुलेंट पर एक साथ काम करना होगा.