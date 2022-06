Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में झमाझम बारिश हो रही है. इसके साथ ही यूपी के कई जिलों में भी बारिश हो रही है. दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. मौसम विभाग ने बताया कि आज दिन भर दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे. कई इलाकों में तेज हवा के साथ रुक-रुककर बारिश होने का अनुमान है.Also Read - अलीगढ़ में पुलिसवाले और उनकी पत्नी को निगल गया खुला नाला, लोगों ने बचाई जान | देखें वीडियो

#WATCH | Uttar Pradesh: Parts of Delhi-NCR receive rainfall. Visuals from Sector 10, Noida.

As per IMD's forecast, Noida to experience 'partly cloudy sky with possibility of light rain or thunderstorm' today. pic.twitter.com/9oAELVHNtF

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 21, 2022