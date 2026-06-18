30 साल बाद फिर खिले गुलाबी कमल, कश्मीर की वुलर झील में लौटी पुरानी रौनक

जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले मौजूद वुलर झील में करीब 30 साल बाद फिर से गुलाबी कमल खिलने लगे हैं. साल 1992 की हाहाकारी बाढ़ के बाद झील से कमल पूरी तरह गायब हो गए थे. 1992 की बाढ़ के दौरान झील में ढेर सारी गाद जमा हो गई. इससे कमल की जड़ें दब गईं और झील के अनोखे कमल के खेत पूरी तरह नष्ट हो गए.
इसके बाद वुलर संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (WUCMA) ने झील की सफाई, करोड़ों घनमीटर गाद हटाने और गैर जरूरी पेड़ों को हटाने का अभियान चलाया. इसके बाद कमल की पुरानी जड़ें फिर एक्टिव हो गईं. वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है. यह झेलम नदी से पोषित होती है और कश्मीर घाटी में बाढ़ नियंत्रण के लिए प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करती है.
झील की स्थिति बेहतर होने के साथ साइबेरिया और मध्य एशिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या भी बढ़ी है. यहां अब फिर से बतख, हंस, सैंडपाइपर और कई दुर्लभ पक्षी दिखाई दे रहे हैं.
जून से अगस्त के बीच खिले गुलाबी कमल वुलर झील को बेहद खूबसूरत बना देते हैं. पर्यटक नाव की सैर, पक्षी दर्शन, ग्रामीण कश्मीरी जीवन और मशहूर ‘नदुर’ (कमल की डंठल) से बने भोजन का आनंद ले सकते हैं.