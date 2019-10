नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 व 12 अक्टूबर को तमिलनाडु के तटीय शहर महाबलीपुरम में आयोजित होने वाले दूसरे द्विपक्षीय अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी करेंगे. यह पहली बार नहीं है कि मोदी राष्ट्रीय राजधानी के बाहर किसी विदेशी नेता की मेजबानी कर रहे हैं, जो पहले मानदंड हुआ करता था. मोदी ने हमेशा से यह कहा है कि दुनिया के सामने भारत की सुंदरता और संस्कृति को दर्शाने के लिए हमें अन्य राज्यों को भी महत्व देना चाहिए. इस तरह, उन्होंने सही मायने में दुनिया के लिए ‘अतुल्य भारत’ के दरवाजे खोल दिए हैं.

#TamilNadu: Preparations underway at Mamallapuram ahead of the arrival of Chinese President Xi Jinping. He will visit Chennai from October 11-12 for the second Informal Summit with Prime Minister Narendra Modi. pic.twitter.com/GD3zNXoDF3

— ANI (@ANI) October 10, 2019