Weather, Rain, News: देश की राजधानी दिल्‍ली-एनसीआर में शुक्रवार को रात 2.30 बजे से आज शनिवार को सुबह तक गरज-चमक के साथ बारिश जारी है. इससे दिल्‍ली के कई इलाकों में पानी जमा हो गया है और ट्रैफिक प्रभावित हुआ है. वहीं, मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कुछ स्थानों पर 23 अगस्त तक मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया है.

दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान इलाके में सड़कों पर पानी भर गया है और बारिश का सिलसिला जारी है.

