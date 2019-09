बेंगलुरु: बेंगलुरु के राजभवन से विंटेज कार रैली का आगाज हो चुका है. यह सभी कारें ‘रॉयल क्लासिक डासरा ड्राइव’ में भाग लेने के लिए मैसूरु की ओर बढ़ रही हैं. आपको बता दें कि इस कार रैली में सन 1937 की सनबीन टैबलोट कार भी भाग लेगी. इस कार को भारत में लॉर्ड माउंटबेटन ने लाया था. यह भारत में पहली कार थी जिसपर माउंटबेटन सवारी किया करते थे. इस कार को भी विंटेज कार रैली के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा.

यह कार फिलहाल सबीना प्रकाश के पास है. इन वाहनों को प्रदर्शन के लिए 29 सितंबर यानी आज के दिन बेंगलुरु से लाया जाएगा. लॉर्ड माउंटबेटन की कार के साथ अन्य 49 रॉयल गाड़ियां तीन दिन तक इस आयोजन का हिस्सा बनेंगी.

Karnataka: Vintage car rally begins from Raj Bhavan in Bengaluru. The cars are moving towards Mysuru to participate in the ‘Royal Classic Dasara Drive’. pic.twitter.com/cwQ38xNWK9

— ANI (@ANI) September 29, 2019