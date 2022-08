हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के ऊना जिले में स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर (Baba Garibnath Temple) के पास गोबिंद सागर झील (Gobind Sagar Lake) में सोमवार को एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां 7 पर्यटकों की डूबने से मौत हो गई है.Also Read - हिमाचल प्रदेश के सोलन में Monkeypox का संदिग्ध मरीज मिला, नहीं है कोई ट्रैवल हिस्ट्री

न्यूज एजेंसी ANI ने ऊना जिले के SP अरिजीत सिंह के हवाले से बताया कि, 11 पर्यटकों का एक ग्रुप था, जिनमें से 7 लापता हो गए थे और बाद में उनका शव मिला. SP अरिजीत सिंह ने बताया कि मौके पर, 'पुलिस, प्रशासन और बचाव दल तैनात है.

#UPDATE | Bodies of all 7 people recovered who went missing in Gobind Sagar Lake near Baba Garibnath Temple in Una district. Their families have been informed: Arjiit Sen, SP, Una#HimachalPradesh

— ANI (@ANI) August 1, 2022