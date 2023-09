तमिलनाडु: बीजेपी 'आईटी सेल' चीफ अमित मालवीय पर मामला दर्ज; बयानों को तोड़ने-मरोड़ने का आरोप 

तिरुचिरापल्ली: भाजपा (BJP) के आईटी (IT) विभाग के प्रभारी अमित मालवीय (Amit Malviya) के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई है. अमित पर तमिलनाडु (Tamilnadu) के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन (Udhayanidhi Stalin) की सनातन धर्म (Sanatan Dharma) पर की गई टिप्पणी को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप है. द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) की तिरुचिरापल्ली (Tiruchirappalli) दक्षिणी जिला कानूनी टीम के प्रमुख के ए वी दिनाकरन (A V Dinakaran) की शिकायत के आधार पर मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (M K Stalin) के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने पिछले दिनों सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अमित मालवीय ने X (पूर्व में ट्विटर) पर उनकी वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि डीएमके नेता ने सनातन धर्म का पालन करने वाली 80 प्रतिशत आबादी के ‘नरसंहार’ का आह्वान किया है.

देखें वीडियो: