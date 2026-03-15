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Tamil Nadu Assembly Elections 2026: तमिलनाडु में कब होगी वोटिंग? चुनाव आयोग ने कर दिया ऐलान

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की तारीख घोषित हो गई हैं. चुनाव आयोग के अनुसार राज्य की 234 सीटों पर 23 अप्रैल 2026 को मतदान होगा. यहां पढ़ें चुनाव की पूरी जानकारी.

Published date india.com Published: March 15, 2026 4:26 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
Tamil Nadu Assembly Elections 2026: तमिलनाडु में कब होगी वोटिंग? चुनाव आयोग ने कर दिया ऐलान

भारत निर्वाचन आयोग (चुनाव आयोग) ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है. राज्य की सभी 234 सीटों पर मतदान 23 अप्रैल, 2026 को होगा. चुनाव आयोग ने इसके साथ नामांकन प्रक्रिया, प्रचार अवधि और मतगणना से जुड़ा पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है. तमिलनाडु में इस बार मुख्य मुकाबला द्रमुक, अन्नाद्रमुक, भाजपा, कांग्रेस और पीएमके जैसी पार्टियों के बीच माना जा रहा है. तारीख घोषित होते ही राज्य में चुनावी माहौल तेज हो गया है और अब नेता लगातार रैलियां और प्रचार करेंगे.

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गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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