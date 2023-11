Telangana Elections 2023: 'भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कहते हैं वो करते हैं.' - बोले PM मोदी

Telangana Assembly Elections 2023: तेलंगाना के कामारेड्डी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा ‘लोगों ने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कि भाजपा जो कहती है, वो करती है. हमने तीन तलाक खत्म करने का वादा किया हमने पूरा किया. हमने अनुच्छेद 370 हटाने का वादा किया और हटा दिया. महिलाओं को आरक्षण दिया है.

पीएम मोदी ने कहा कि ‘मैंने तेलंगाना में बदलाव की लहर देखी है। तेलंगाना के लोग 9 साल के बीआरएस सरकार के शासन से तंग आ चुके हैं और अब उससे आजादी चाहते हैं. इस बार भाजपा के पक्ष में लहर चल रही है.’

#WATCH | Kamareddy, Telangana: PM Narendra Modi says, “People have seen our track record that whatever BJP says, it delivers. We promised that we will end triple talaq and we did it. We said that Article 370 will be abolished, reservation for women, One Rank One Pension for… pic.twitter.com/06NkNmP003

