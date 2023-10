Telangana में लैब के रिएक्टर में धमाका, कई लोग गंभीर रूप से घायल

Bollaram Blast: तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के बोल्लाराम औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार रात बड़ा हादसा हो गया. यहां एक लैब में रिएक्टर में विस्फोट हो गया (Bollaram Reactor Blast) जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है. फिलहाल, इस विस्फोट में किसी के हताहत की कोई खबर नहीं है.

#WATCH | Telangana: Several people were injured allegedly after a reactor exploded in a private laboratory in the Bollaram industrial area in Sangareddy district. The injured have been admitted to a local hospital for treatment. Police present at the spot.

वहीं, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद (Hyderabad) में एक छात्रा के कथित तौर पर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. छात्रा की आत्महत्या के बाद कई छात्रों समेत लोगों में गुस्सा देखने को मिला, इस संबंध में बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस घटना को लेकर BJP सांसद डॉ. के लक्ष्मण ने X पर ट्वीट कर कहा कि एक मेहनती छात्रा कुमारी प्रवल्लिका की आत्महत्या बेहद दर्दनाक खबर है. वह कई महीनों से लगन से सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी. लेकिन बीआरएस सरकार द्वारा परीक्षाओं को बार-बार रद्द करने और स्थगित करने के कारण उसने इतना बड़ा कदम उठाया है.

The suicide of a hardworking student, Kum. Pravallika, is an extremely painful news.

She was diligently preparing for goverment examinations since many months. But due to repeated cancellations and postponements of exams by the #BRS Govt, she has taken such extreme step.

— Dr K Laxman (@drlaxmanbjp) October 13, 2023