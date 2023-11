Telangana Assembly Elections 2023 : ‘कांग्रेस पार्टी ने हमारे बच्चों की हत्या की’...तेलंगाना दौरे से पहले ही लग गए राहुल गांधी के ऐसे पोस्टर

Telangana News : तेलंगाना विधानसभा चुनाव के पहले तेलंगाना में सभी दिग्गज नेता दौरा कर रहे हैं और जमकर अपनी पार्टी का प्रचात कर रहे हैं. नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी से लेकर अमित शाह तक कई केंद्रीय मंत्री और विपक्षी पार्टियों के नेता तेलंगाना में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं. तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा.

राहुल के दौरे से पहले विरोध के पोस्टर सड़कों पर लगाए गए हैं. पोस्टरों में कहा गया है कि ‘कांग्रेस पार्टी ने हमारे बच्चों को मार डाला और इसलिए उन्हें अब माफी मांगनी होगी.

#WATCH | Nizamabad, Telangana: Protest posters on the visit of Rahul Gandhi are seen in Nizamabad and Bodhan. Posters state that ‘the Congress party killed our children and demands an apology’. pic.twitter.com/s7mzODEBo8

— ANI (@ANI) November 25, 2023