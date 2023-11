'BRS, BJP और AIMIM एक टीम, भ्रष्ट होने के बाद भी ED और CBI पीछे नहीं', केसीआर पर बरसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हैदराबाद में एक जनसभा के दौरान कहा, “वे लोग एक ही टीम हैं. बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम मिलकर काम कर रहे हैं. सीएम केसीआर सबसे भ्रष्ट सरकार चला रहे हैं, लेकिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनके पीछे नहीं हैं.”

#WATCH | Hyderabad (Telangana): Congress MP Rahul Gandhi says, “They are a single team…Here, BRS, BJP and AIMIM work together as a team…The Chief Minister (KCR) has no cases against him…He runs the most corrupt govt…ED, CBI, Income Tax department are not behind them…” pic.twitter.com/Q6wPNPH3AX

— ANI (@ANI) November 28, 2023