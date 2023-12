Telangana Election Result: मतगणना से पहले D.K Shivkumar ने किया जीत लेकर बड़ा दावा, बोले- तेलंगाना में हमारा एक भी विधायक नहीं टूटेगा

Telangana Assembly Election 2023 Result: तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर 30 नवंबर को हुई वोटिंग के नतीजे आज यानी रविवार (3 दिसंबर) आएंगे. वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी और इसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे. तेलंगाना में फिलहाल भारत राष्ट्र समिति (BRS) की सरकार है. पिछले दो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस की नजर अब जीत की हैट्रिक पर है. लेकिन एग्जिट पोल्स के मुताबिक, राज्य में कांग्रेस को बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है. ऐसे में देखना यह होगा कि क्या इस बार भी KCR की सरकार कायम रहती है? इन सबके बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बड़ा दावा किया है.

मीडिया से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा, हमें उम्मीद है कि तेलंगाना के लोगों ने बदलाव का फैसला कर लिया है. हम सुशासन वाली सरकार देंगे. हमारे कुछ उम्मीदवारों ने हमें सूचना दी है बीआरएस के लोगों ने जिनसे भी बात की है, हमने अपने सभी उम्मीदवारों के लिए विस्तृत व्यवस्था की है. वे सुरक्षित हैं. एक भी विधायक या उम्मीदवार नहीं टूटेगा. हम उनकी राजनीतिक रणनीति जानते हैं. हमने व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि सामूहिक नेतृत्व का चुनाव लड़ा है. हम उसी एजेंडे पर रहेंगे.

VIDEO | “We hope that the people of Telangana have decided for a change. I am in a very positive mood. We will have a good government with good governance,” says @DKShivakumar, Deputy Chief Minister of Karnataka, on the assembly election results.

(Full video available on PTI… pic.twitter.com/9Qjhcl68tl

— Press Trust of India (@PTI_News) December 2, 2023