तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. के पोनमुडी ने एक विवादास्पद बयान दिया है. उनका कहना है कि हिंदी बोलने वाले यहां पानी-पुरी (गोलगप्पे) बेचते हैं. कोयंबटूर स्थित भरतियार यूनिवर्सिटी के कनवोकेशन में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाषा के तौर पर हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी महत्वपूर्ण है. उन्होंने दावा किया कि हिंदी बोलने वाले लोग दोयम दर्जे की नौकरी करते हैं. उन्होंने कहा, हिंदी बोलने वाले यहां कोयंबटूर में पानी-पुरी बेचते हैं.Also Read - UN में हिंदी को प्रमोट करने के लिए भारत ने दिया 8 लाख डॉलर का चेक, जानें कहां होगा खर्च

राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा, तमिल छात्र भाषाएं सीखना चाहते हैं, हिंदी उनके लिए वैकल्पिक विषय होना चाहिए न कि अनिवार्य. छात्रों को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अच्छी बातों को लागू किया जाएगा. लेकिन उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार दो भाषा प्रणाली लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. Also Read - ये हैं तमिलनाडु के 3 ऐतिहासिक किले, एक बार जरूर घूमिये यहां, जानिये इनकी कहानी

कनवोकेशन के मंच पर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवी भी मौजूद थे. डॉ. के पोनमुडी ने प्रश्न उठाया कि अगर एक अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी सिखाई जा रही है तो कोई हिंदी क्यों सीखना चाहेगा? उन्होंने दावा किया कि भारत में तमिलनाडु शिक्षा प्रणाली के मामले में सबसे आगे है. उन्होंने कहा, तमिल छात्र कोई भी भाषा सीखने को तैयार हैं. हालांकि, हिंदी एक वैकल्पिक विषय होना चाहिए, अनिवार्य नहीं. Also Read - 'हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और रहेगी', अजय देवगन का किच्चा सुदीप को मुंहतोड़ जवाब, पढ़ें और क्या-क्या कहा...

"…If the argument that learning Hindi could open more employment opportunities was true then why are those speaking the language selling 'Paani Puri' here?…", said Tamil Nadu's Higher Education Minister Dr K Ponmudy at Bharathiar University convocation pic.twitter.com/eOwEotVQOL

— ANI (@ANI) May 13, 2022