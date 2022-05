सालेम : तमिलनाडु के सालेम में दो तेज रफ्तार बसों की आमने-सामने टक्कर हो गई. सालेम जिले में हुई दो प्राइवेट बसों की टक्कर में दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है. इस एक्सीडेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो बस के अंदर का है. वीडियो में तेज रफ्तार बस को देखा जा सकता है और इसमें एक्सीडेंट के समय क्या कुछ होता है, उसे स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है.Also Read - UP: टैंकर से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 लोगों की मौत

रिपोर्ट के मुताबक एक्सीडेंट मंगलवार 17 मई का बताया जा रहा है. खबरों के अनुसार 30 यात्रियों को लेकर एक बस इडाप्पड़ी से जा रही थी और रास्ते में एक अन्य प्राइवेट बस से टकरा गई. दूसरी बस थिरुचेंगोड से आ रही थी और उसमें 55 स्टूडेंट सवार थे.

#WATCH | Tamil Nadu: Two private buses collided head-on with each other in Salem district; several reported to be injured. Further details awaited.

(Source Unverified) pic.twitter.com/8FAJ0KRizk

