Free Vaccine For All In Maharashtra: महाराष्ट्र में 18 से 44 साल के बीच के सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगयाा जाएगा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसका फैसला लिया गया. बता दें कि देश भर में 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी. वैक्सीन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू होगी.

बता दें कि देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 66 हजार से ज्यादा मामले सामने आए और इस दौरान 895 लोगों की मौत हो गई. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सूबे में पिछले एक दिन में 66,358 संक्रमित मिले हैं और 895 लोगों की मौत हो गई. अच्छी बात ये है कि इतने ही समय में 67,752 लोग संक्रमण से उबर गए.

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नए मामलों के साथ महाराष्ट्र में अब संक्रमितों का आंकड़ा 44,10,085 पर पहुंच गया है. सरकार ने बताया कि मौजद समय में 42 लाख से ज्यादा लोग होम क्वारंटाइन हैं और करीब तीस हजार लोग संस्थागत क्वारंटाइन हैं. इसके अलावा राज्य में 6,72,434 एक्टिव केस हैं.

उधर, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,60,960 नए मामले सामने औए और इस दौरान 3293 लोगों की मौत हो गई. इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,79,97,267 पहुंच गया है और अब तक 2,01,187 लोग इस जानलेवा वायरस के शिकार हो चुके हैं. भारत में कोरोना के अभी 29,78,709 एक्टिव मरीज हैं और 1,48,17,371 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं.