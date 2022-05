UP Budget 2022: उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाने के बाद योगी सरकार आज पहली बार बजट पेश करने जा रही है. विधानसभा में पहुंचने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ में पूजा-अर्चना की. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि कहना है कि इस बजट का फोकस बुनियादी ढांचे के निर्माण, रोजगार के अवसर पैदा करने, युवाओं और महिलाओं पर है. बताया जा रहा है वित्त मंत्री दोपहर बाद सदन में बजट पेश करेंगे. मिली जानकारी के अनुसार,यह बजट 6 लाख करोड़ से अधिक का है. इसमें गन्ना किसानों से लेकर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा साथ ही एक्सप्रेस वे मेडिकल कॉलेज महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार को लेकर होगा.Also Read - UP Budget 2022-23: योगी सरकार 2.0 का पहला बजट आज, चुनावी वादों पर निगाहें

बजट पेश करने से पहले लोक भवन में योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक हो रही है. कैबिनेट मीटिंग में बजट के प्रस्ताव और बजट पर मोहर लगेगी. बजट में लोक संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने की झलक तो दिखाई भी देगी साथ ही 2022 के बजट में 2024 की की झलक भी दिखेगी. Also Read - आशीष मिश्रा को क्या हाईकोर्ट से फिर मिलेगी बेल, 30 मई को जमानत याचिका पर होगी सुनवाई

Uttar Pradesh Finance Minister Suresh Khanna will present the Budget of the State govt led by CM Yogi Adityanath today

The focus of this Budget is on the creation of infrastructure, generation of employment opportunities, youth and women, he says. pic.twitter.com/kBbTjMHpuM

